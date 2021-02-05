МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.36 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 2,63%, до 6,54 доллара, "Новатэка" — на 2,77%, до 180,05 доллара, "Лукойла" — на 2,06%, до 76,22 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,57%, до 5,83 доллара, "Газпром нефти" — на 2,21%, до 21,93 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" повышалась на 1,3%, до 34,3 доллара, "Северстали" — на 1,68%, до 17,2 доллара, НЛМК — на 1,15%, до 28,26 доллара. "Северный поток 2" может попасть под управление американцев

Расписки ВТБ дорожали на 1,36%, до 0,95 доллара, Сбербанка — на 1,79%, до 14,49 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 1,67%, до 42,75 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 1,78%, до 9,16 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,99%, до 15,27 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 1,43%, до 3,37 доллара.