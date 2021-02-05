2021-02-05T13:41:22+03:00
2021-02-05T13:41:22+03:00
2021-02-05T13:41:22+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210205/832977995.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 89,89 рубля
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,0356 рубля — до 89,885 рубля, курс доллара — на 61,86 копейки, до 75,1107 рубля,... ПРАЙМ, 05.02.2021
курсы валют, доллар, евро, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83222/15/832221517.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/15/832221517.jpg
https://1prime.ru/images/83222/15/832221516.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/15/832221516.jpg
https://1prime.ru/images/83222/15/832221515.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/15/832221515.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210205/832977873.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,0356 рубля — до 89,885 рубля, курс доллара — на 61,86 копейки, до 75,1107 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам выходные и понедельник, снизилась на 80,63 копейки, составив 81,7591 рубля.