МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,0356 рубля — до 89,885 рубля, курс доллара — на 61,86 копейки, до 75,1107 рубля, следует из данных Банка России. Евро дорожает к доллару на увеличении аппетита к риску

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам выходные и понедельник, снизилась на 80,63 копейки, составив 81,7591 рубля.