МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут в пятницу в ожидании статистики по безработице в США, которая укажет на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,47%, до 31097 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 13599,38 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,49%, до 3883,12 пункта. В Евросоюзе высказались за пересмотр США политики в отношении Кубы

Трейдеры с интересом ждут статистику по состоянию рынка труда США. Как ожидают эксперты, безработица в стране в январе осталась на уровне декабря 6,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 50 тысяч после снижения на 140 тысяч месяцем ранее.

"С учетом того, что число новых случаев Covid-19 достигло пика 8 января и довольно быстро пошло вниз, а некоторые штаты либо ослабляют, либо планируют ослабить ограничения в ближайшее время, рост занятости, вероятно, ускорится в следующем месяце", — считают аналитики UniCredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal.

Также инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг вакцинации против коронавируса. Американская корпорация Johnson & Johnson, крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, в четверг подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Акции компании дорожают на предварительных торгах на 2,2%. "Северный поток 2" может попасть под управление американцев

Кроме того, рынки с оптимизмом ждут новостей относительно принятия нового пакета поддержки американской экономики. Президент США Джо Байден ранее предложил, чтобы объем такого пакета составил 1,9 триллиона долларов. "Это было бы огромным плюсом для экономики. Это, безусловно, снизит любой краткосрочный риск, пока мы ждем полномасштабного развертывания вакцин", — сказал аналитик Rathbone Investment Management Эдвард Смит (Edward Smith).