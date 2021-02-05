МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднимается по основным индексам при поддержке нефтяных цен, при этом индекс Мосбиржи поднимался в начале торговой сессии выше 3400 пунктов, следует из данных торгов. Эксперт дал прогноз по динамике курса биткоина

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.45 мск растёт на 0,54%, до 3389,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,44%, до 1422,87 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 48 копеек, до 75,03 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 89,89 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,26%, до 58,84 доллара за баррель.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, российский рынок акций поддерживают следующие факторы: дорожающая нефть, продолжение вакцинации от коронавируса в мире, а также ожидаемое одобрение большого пакета экономических стимулов в США.

Впрочем, Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций" считает, что по-прежнему каких-либо новых драйверов устойчивого роста рисковых активов не наблюдается, а инвесторы продолжают действовать по старому проверенному сценарию, покупая только потому, что нет негатива. Чем грозит России резкое подорожание нефти

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста котировок – акции АФК "Система" (+2,42%), "Новатэка" (+1,87%), "Газпром нефти" (+1,69%), бумаги "Татнефти" (префы дорожают на 1,6%, обыкновенные акции – на 1,09%), "М.Видео" (+1,21%), а также обыкновенные акции "Россетей" (+1,12%), акции ВТБ (+1,03%), ПИКа (+1,02%) и "Роснефти" (+1,01%).

При этом акции "Норникеля" теряют в цене 2,17%, опускаясь до 25 208 рублей.

Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости передал, что арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структуры "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора на 148 миллиардов.

"Активные продажи акций ГМК начались только после выхода новостей, и продажи могут ещё продолжиться. В целом новость относительно негативного решения суда не стала сильным сюрпризом для рынка – Росприроднадзор заявлял эту сумму ранее. Но сейчас каких-либо особенных драйверов для роста цен акций ГМК определённо не видно", — говорит Константин Бушуев из компании "Открытие брокер".

Также в лидерах снижения – акции "Алросы" (-1,31%), обыкновенные акции "Селигдара" (-1,26%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,11%), ММК (-1,04%). Фьючерсы на фондовые индексы США растут

ПРОГНОЗЫ

Волш считает, что акции "циклических" компаний будут демонстрировать особенно сильную динамику.

Российские фондовые индикаторы приближаются к важным сопротивлениям, находящимся на двухнедельных вершинах: 3426 пунктов у индекса Мосбиржи и 1450 пунктов у индекса РТС, указывает Бабин. Если внешняя обстановка останется благоприятной, эти технические препятствия могут быть преодолены уже сегодня или в начале следующей недели, полагает он.

"Также повлиять на все рынки способна очередная порция статистики по американскому рынку труда, публикуемая в 16.30 мск. Вчера отчет по количеству обращений за пособием по безработице был значительно лучше ожиданий, придав дополнительный импульс росту глобальных рисковых активов. Поэтому сегодняшние экономические данные также могут усилить восходящую динамику, если окажутся лучше прогноза", — заключает Бабин.