МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу повышаются. Индекс S&P 500 может продемонстрировать лучшую недельную динамику за три месяца благодаря ставкам инвесторов на то, что новые антикризисные меры для смягчения последствий пандемии укрепят экономику. Эксперт дал прогноз по динамике курса биткоина

Фьючерсы на S&P 500 набрали 0,2%. Таким образом, индекс, вероятно, продолжит расти после закрытия на рекордном максимуме накануне. С начала недели индекс прибавил более 4% – это его лучшая динамика с недели, завершившейся 6 ноября.

Фьючерсы на технологический Nasdaq-100 повысились на 0,4%, а фьючерсы на Dow Jones Industrial Average добавили 0,2%.

Рынки повышаются на этой неделе после того, как президент Джо Байден активизировал работу по продвижению своего пакета антикризисных мер стоимостью 1,9 трлн долларов. Демократическая партия использует специальную процедуру для принятия законопроекта о стимулах: сенат сегодня должен одобрить план бюджета, после чего продолжится процесс согласования, необходимый для утверждения программы стимулирования простым большинством в сенате.

Многие инвесторы считают, что новые меры стимулирования критически важны для укрепления экономики, поскольку во многих регионах США уровень заболеваемости коронавирусом до сих пор очень высок.

"Это станет прочным подспорьем для экономики, – полагает Эдвард Смит, директор по анализу распределения активов в Rathbone Investment Management. – Определенно это смягчит краткосрочные риски, пока мы ждем выхода вакцинации на полную мощность".

В 13.30 по Гринвичу выйдут американские данные по занятости, которые покажут, как чувствовала себя экономика после зимнего замедления. Экономисты ожидают, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в январе выросло на 50 000. Количество рабочих мест снизилось в декабре впервые с тех пор, как вспышки коронавируса прошлой весной вынудили многие предприятия закрыться. Безработица в январе, как ожидается, осталась на уровне 6,7%.

Кроме того, инвесторы внимательно следят за распределением вакцин от Covid-19, которое может ускорить восстановление экономики. Johnson & Johnson в четверг попросила американских регуляторов одобрить экстренное применение ее вакцины от коронавируса, которая вводится одной дозой. Таким образом, в течение ближайших недель в США может быть одобрена уже третья вакцина от Covid-19.

"Чем больше будет выпущено вакцин, тем больше людей начнут выходить из дома", – заявил Грегори Пердон, инвестиционный содиретор Arbuthnot Latham.

Волатильность на рынках на этой неделе также стихла после резкого усиления в конце января до максимума с октября. Вспышка волатильности была связана с тем, что индивидуальные инвесторы активно вкладывались в акции ряда компаний, обсуждаемых на интернет-форумах, что привело к ажиотажным торгам и резкому скачку цен на их бумаги. Индекс волатильности Cboe сегодня упал ниже 22 с уровня выше 37, зафиксированного на прошлой неделе. Число нефтегазовых буровых установок в мире в январе выросло

Акции этих компаний, вокруг которых был ажиотаж, с тех пор растеряли импульс. Бумаги GameStop потеряли почти 84% с начала недели, акции AMC Entertainment Holdings за этот период упали на 46%.

Популярное приложение для трейдинга Robinhood Markets сняло последние ограничения на торговлю акциями этих двух компаний. Бумаги GameStop сегодня на премаркете подорожали на 13%, бумаги AMC – на 8%.

Сезон корпоративной отчетности продолжается. До начала торгов в США о результатах должны отчитаться Regeneron Pharmaceuticals и Estee Lauder.

Доходность 10-летних американских гособлигаций повысилась со вчерашних 1,140% до 1,141%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,4%. Акции французского банка BNP Paribas подорожали на 2,7% после того, как он отчитался о менее сильном, чем ожидалось, падении прибыли.

В Азии ведущие индексы повысились. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,5%, южнокорейский Kospi – на 1,1%. Гонконгский Hang Seng набрал 0,6%, а китайский Shanghai Composite – 0,2%.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ