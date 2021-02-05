МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером снижается по отношению к другим основным мировым валютам на фоне неоднозначной статистики из США, свидетельствуют данные торгов. "Бунтующие трейдеры" с Уолл-стрит уже проникли в Россию

По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару рос до 1,2022 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1962 доллара, курс доллара к иене снижался до 105,49 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,54 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,37%, до 91,19 пункта.

Валютные инвесторы в пятницу обратили свое внимание на неоднозначную статистику с рынка труда США. Несмотря на то, что безработица в США в январе неожиданно снизилась до 6,3% с уровня декабря в 6,7%, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 49 тысяч, что оказалось немного ниже ожиданий аналитиков, прогнозирующих рост на 50 тысяч.

Январский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе "показывает, что недавняя волна COVID-19 по-прежнему оказывает давление на экономику…. Но с учетом того, что сейчас число инфекций резко снизилось, а недавнее финансовое стимулирование должно поддерживаться, мы ожидаем, что в ближайшие месяцы рост занятости восстановится", — считают аналитики Capital Economics, мнение которых приводит газета Wall Street Journal.

Кроме того, дефицит торгового баланса США в декабре снизился на 2,4 миллиарда долларов по сравнению с показателем ноября — до 66,6 миллиарда доллара. Аналитики прогнозировали снижение до 65,7 миллиарда долларов.

Укреплению евро также способствовала некоторая коррекция. Курс европейской валюты с начала недели ослабевал по отношению к американской по мере роста опасений за перспективы восстановления экономики Европы. Инвесторы делали ставки на более скорое восстановление в США. В пятницу же общий оптимизм на мировых рынках подтолкнул инвесторов к покупками рисковых активов, к которым также относится и европейская валюта.