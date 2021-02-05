МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут, в то время как инвесторы оценивают макроэкономическую статистику по стране и перспективы принятия мер экономического стимулирования в ней, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет на неоднозначной статистике из США

По состоянию на 17.59 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,28%, до 31141,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 13789,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 3881,7 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статистику по безработице в США, которая, по данным минтруда, неожиданно снизилась до 6,3% в январе. Аналитики полагали, что показатель останется на уровне прошлого месяца в 6,7%. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 49 тысяч при прогнозе роста на 50 тысяч.

"Отчет о занятости, который мы получили утром, станет аргументом в пользу необходимости принятия дополнительных мер стимулирования", — отметил главный инвестиционный директор CIBC Private Wealth Дэвид Донабедян (David Donabedian), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Президент США Джо Байден ранее предложил, чтобы объем такого пакета составил 1,9 триллиона долларов. Инвесторы с оптимизмом ждут дальнейших новостей относительно принятия этого пакета поддержки американской экономики. "Бунтующие трейдеры" с Уолл-стрит уже проникли в Россию

В то же время трейдеры обратили внимание на то, что дефицит торгового баланса США снизился в месячном выражении в декабре 2020 года на 3,5% до 66,6 миллиарда доллара при прогнозе снижения до 65,7 миллиарда доллара.

Кроме того, участники торгов продолжают следить за ситуацией вокруг вакцинации против коронавируса. Американская корпорация Johnson & Johnson, крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, в четверг подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Акции компании дорожают на 2,2%.