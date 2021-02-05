МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота и серебра растет в пятницу вечером, после того как цены на эти драгметаллы упали накануне почти на 2,5%, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи растут в надежде на стимулирование экономики

По состоянию на 18.30 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,89%, или на 15,9 доллара, до 1807,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 2,01%, до 26,767 доллара за унцию.

Накануне стоимость золота опустилась ниже отметки в 1800 долларов, впервые в этом году, подешевев более чем на 2%. С начала месяца металл подешевел почти на 3%. Серебро, несмотря на резкий рост стоимости ранее, по итогам волатильной недели также осталось в минусе, подешевев на 2%.

Инвесторы в пятницу вновь обратили свое внимание на принятие пакета поддержки экономики США, которое при этом чревато всплеском инфляции и снижением курса доллара, что позитивно для котировок драгметаллов. Ранее президент США Джо Байден предложил принять программу поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов.

Надежды инвесторов на принятие мер стимулирования подкрепились макроэкономическими статданными по США. Так, несмотря на то, что безработица в январе снизилась до 6,3% в месячном выражении при прогнозе сохранения показателя на уровне в 6,7%, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 49 тысяч, хотя эксперты ждали роста на 50 тысяч.

Помимо этого, дефицит торгового баланса США в декабре снизился на 3,5%, до 66,6 миллиарда долларов. Аналитики же прогнозировали более сильное сокращение дефицита торгового баланса — до 65,7 миллиарда долларов.