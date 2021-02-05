МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в пятницу по основным биржевым индексам, закрыв и неделю ощутимым ростом, следует из данных Московской биржи. "Бунтующие трейдеры" с Уолл-стрит уже проникли в Россию

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы повысился на 0,61%, до 3392,73 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 2,07% — до 1431,76 пункта.

За неделю индексы подскочили на 3,53% и на 4,69%, соответственно.