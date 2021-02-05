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https://1prime.ru/Financial_market/20210205/832981019.html
Российский рынок акций закрыл рабочую неделю ростом
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Российский рынок акций вырос в пятницу по основным биржевым индексам, закрыв и неделю ощутимым ростом, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие... ПРАЙМ, 05.02.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в пятницу по основным биржевым индексам, закрыв и неделю ощутимым ростом, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы повысился на 0,61%, до 3392,73 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 2,07% — до 1431,76 пункта.
За неделю индексы подскочили на 3,53% и на 4,69%, соответственно.