МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в пятницу не показали определенной динамики, инвесторы оценивали экономическую статистику региона и финансовые отчетности компаний, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрыл рабочую неделю ростом

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,19%, до 6491,3 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,9% до 5659,26 пункта, немецкий индекс DAX — снизился на незначительные 0,02%, до 14058 пунктов.

В целом на текущей неделе на рынках преобладали рисковые настроения. Аналитики отмечают, что очевидный признак постепенного снижения заболеваемости COVID-19 в мире вселяет надежды на восстановление мировой экономики. Эксперты считают, что улучшениям перспектив также способствуют развертывание вакцинации против коронавируса.

Сезон корпоративных отчетностей также продолжает стимулировать динамику цен на отдельные акции. Акции французской банковско-финансовой группы BNP Paribas выросли в цене на 2,6%. Чистая прибыль компании за четвертый квартал 2020 года составила 1,59 миллиарда евро, что превзошло ожидания аналитиков в 1,2 миллиарда евро.

При этом давление на немецкий индекс оказывала макростатистика. Объем производственных заказов в Германии на декабрь снизился на 1,9% после роста на 2,7% месяцем ранее.