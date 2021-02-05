МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, подешевели лишь расписки "Ленты", свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрыл рабочую неделю ростом

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,6%, до 6,54 доллара, "Новатэка" — на 4,85%, до 183,7 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,09%, до 74,24 доллара, "Газпрома" — на 2,58%, до 5,89 доллара, "Газпром нефти" — на 4,2%, до 22,35 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,65%, до 34,08 доллара, "Северстали" — на 1,24%, до 17,13 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,29%, до 28,02 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 3,08%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 2,53%, до 14,6 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3,21%, до 43,4 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 3,11%, до 9,28 долларов, "Магнита" — на 0,33%, до 15,17 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 2,71%, до 3,23 доллара.