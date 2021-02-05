Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном ростом
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, подешевели лишь расписки "Ленты", свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,6%, до 6,54 доллара, "Новатэка" — на 4,85%, до 183,7 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,09%, до 74,24 доллара, "Газпрома" — на 2,58%, до 5,89 доллара, "Газпром нефти" — на 4,2%, до 22,35 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,65%, до 34,08 доллара, "Северстали" — на 1,24%, до 17,13 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,29%, до 28,02 доллара.
Расписки ВТБ выросли в стоимости на 3,08%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 2,53%, до 14,6 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3,21%, до 43,4 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 3,11%, до 9,28 долларов, "Магнита" — на 0,33%, до 15,17 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 2,71%, до 3,23 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210205/832981332.html