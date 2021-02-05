Курс рубля на завершающейся рабочей неделе после некоторых раздумий около многонедельных минимумов резко пошел в рост. При этом доллар и евро пробили вниз «круглые» психологические уровни, соответственно, 75 рублей и 90 рублей и обновили минимумы с 22 января (74,51 рубля) и с 21 января (89,46 рубля), соответственно.

Основным курсообразующим фактором для колебаний рубля стал рывок рынка нефти в район 60 долларов за баррель сорта Brent. При этом за неделю она подорожала почти на 7%. Общий спрос на рисковые активы, как то «развивающиеся валюты» или акции, поддерживал спрос на рубли.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю падал на 1,2 рубля до уровня 74,6 рубля, евро –на 2,1 рубля до 89,8 рублей. Рублевая цена барреля марки Brent при этом подскочила до 4,45 тысячи против 4,2 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ В НЕФТИ

Рубль начал торговую неделю неуверенной динамикой против доллара и евро. С одной стороны, нефть активно пошла вверх на фоне начала действия с февраля сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и рядом других стран ОПЕК+. Саудовцы намерены в феврале-марте сократить добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки. С учетом других членов альянса, также добровольно принявших на себя аналогичные обязательства, сокращение превысит 1,4 миллиона баррелей в сутки.

С другой, рост санкционных рисков мешал развитию коррекционного укрепления рубля. Так, госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире радиостанции France Inter, что считает возможным расширение санкций против России в связи с делом Алексея Навального. Он заявил, что в ЕС "рассматривается вариант" распространения этих санкций в отношении "Северного потока 2", так как "у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте".

Тем не менее, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что позиция Берлина остается неизменной, несмотря на предложение правительств некоторых стран ЕС включить "Северный поток 2" в дискуссию о санкциях против РФ.

При этом дорогая нефть стала эффективным компенсаторным фактором для геополитического фона. Поддержка приходила от оценок минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) снизились на 1 миллион баррелей, до 475,7 миллиона баррелей за предыдущую неделю.

В итоге, даже замена Алексею Навальному условного срока реальным и последовавшие за этим во вторник вечерние попытки провести несанкционированные митинги не смогли выбить рубль из укрепляющейся колеи.

При этом инвесторы продолжили следить за новостями о пакете помощи американской экономике. Президент США Джо Байден не договорился с группой сенаторов, которые предложили урезать готовящийся пакет поддержки экономики. В то же время, Байден не будет возражать против принятия пакета поддержки голосами одних демократов, у которых большинство в обеих палатах конгресса. Группа республиканцев предложила снизить запланированные ассигнования с 1,9 триллиона долларов до 600 миллиардов долларов. Администрация продолжает стоять на своем и говорит, что почти 2-триллионные траты оправданы сложившейся ситуацией в экономике.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в уверенном росте, почти компенсировавшем его падение с последней декады января. Этому помогал выход рынка нефти к уровню 60 долларов за баррель сорта Brent – максимуму за год.

Растущая уверенность в том, что санкции, которыми грозит России запад, скорее, окажутся персональными, чем секторальными, также способствовала укреплению рубля.

Между тем, ценовой индекс государственных облигаций Мосбиржи, хотя и предпринимает вялые попытки восстановиться, остается около минимумов с апреля прошлого года. Это создает препятствия для дальнейшего укрепления рубля.

Это также объясняет сохранение сложностей при размещении Минфином госбумаг. На двух аукционах прошлой недели ведомство разместило ОФЗ лишь на 20 миллиардов рублей (по номиналу), предоставив инвесторам существенную премию. Один аукцион вообще признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен. Прошлой осенью в один аукционный день Минфин размещал госбумаг на несколько сот миллиардов рублей.

В этом контексте важным станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке в ближайшую пятницу. Если оно поддержит спрос на госбумаги, то рубль получит дополнительный повод к укреплению.

С другой стороны, внутренним фактором поддержки рубля выступает ожидаемое сокращение в феврале-марте объема покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Объем покупки валюты Минфином в период с 5 февраля по 4 марта 2021 года составит 45,6 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 2,4 миллиарда рублей, сообщило ведомство. В январе министерство впервые с марта прошлого года вернулось к покупке валюты — в период с 15 января по 4 февраля на эти цели запланировано направить 106,3 миллиарда рублей (по 7,1 миллиарда рублей в день). В итоге, покупки валюты должны сократиться в 2,3 раза, а ежедневные – почти втрое.

Таким образом, импульс росту рубля, наблюдающийся в конце недели, имеет шанс получить развитие, тем более, что рублевая цена сорта Brent выросла в район 4,5 тысячи – к максимумам за несколько лет, а это говорит о недооцененности рубля, как минимум к «черному золоту».