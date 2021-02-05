МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером растет против доллара и евро на фоне продолжающегося обновления рынком нефти максимумов за год – уже в районе 60 долларов за баррель.

Высокий аппетит к риску на мировых торговых площадках поддерживает курс российской валюты, которая компенсировала большую часть падения последней декады января.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.37 мск падал на 90 копеек, до 74,61 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 89,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар опускался до 74,51 рубля, евро — до 89,46 рубля — к минимумам с 20-х чисел января. Российский рынок акций закрыл рабочую неделю ростом

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российская валюта в последний рабочий день недели уверенно растет против доллара и евро, продолжая отыгрывать внешний позитив. В первую очередь они обращают внимание на дорогую нефть.

Стоимость барреля сорта Brent в пятницу уже поднималась до 59,78 доллара – очередного максимума с февраля прошлого года и сейчас повышается на 0,5% до 59,3 доллара.

Игроки рынка продолжают позитивно оценивать перспективы по балансу спроса и предложения. С одной стороны, ожидания по добыче поддерживаются усилиями некоторых стран ОПЕК+, решивших снизить добычу в феврале-марте.

Участники фондовых торгов отыгрывают статистику по безработице в США, которая, по данным минтруда, неожиданно снизилась до 6,3% в январе. Аналитики полагали, что показатель останется на уровне прошлого месяца в 6,7%. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 49 тысяч при прогнозе роста на 50 тысяч.

В итоге, доллар и евро падают на 0,5-1,2%. Рублевая цена нефти колеблется в районе уровня 4,45 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет. Нефть дорожает на оптимизме вокруг баланса спроса и предложения

ПРОГНОЗЫ

Доллар вернулся в диапазон 73-75 рублей, из которого он вышел вверх 22 января, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Учитывая ситуацию на рынке нефти и некоторое снижение геополитической напряженности, ожидаем закрепления американской валюты в данном коридоре. При этом, в случае дальнейшего улучшения внешнего фона, в частности выхода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 60 долларов за баррель, доллар может протестировать поддержку на отметке 73 рубля", — добавил он.

В курсе постепенно испаряется геополитическая премия за риск, что позволяет рассчитывать на его возвращение к середине торгового коридора 70-75 рублей за доллар, оценивает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"К тому же в феврале ежедневные покупки валюты по бюджетному правилу будут в 3 раза меньше, нежели в январе", — добавляет он.