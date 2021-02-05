МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения российского рынка акций по основным фондовым индексам, стабильности рубля к доллару и его роста против евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за неделю на 0,8%, до 3421 пункта, а РТС – на 0,35%, до 1437 пунктов.

Цена на нефть марки Brent останется около 59,2 доллара за баррель, курс евро на форексе сползет на 0,5 цента ниже 1,2 доллара, оценивают перспективы аналитики.

Курс доллара сохранится около 74,6 рубля, евро сползет на 40 копеек, до 89,5 рубля, ожидают аналитики. "Бунтующие трейдеры" с Уолл-стрит уже проникли в Россию

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Решительные действия демократов в конгрессе США по дополнительному пакету помощи экономике страны, снижение ажиотажа вокруг инвестиционной подгруппы социальной сети Reddit, общее сокращение заболеваемости коронавирусом создают благоприятный фон как для роста рисковых активов, так и для укрепления курса доллара к основным мировым валютам, считает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

Прохождение байденовского плана поддержки экономики через конгресс останется важным источником новостей для глобальных рынков, также отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". В принципе, большинство в обеих палатах позволяет Демократической партии принять план без дальнейших обсуждений, однако желание достичь консенсуса может привести к корректировке размеров помощи, добавляет он.

Экономические данные по миру в целом указывают, что вторая волна пандемии не так сильно оказывает давление на восстановительный тренд, замечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Несмотря на некоторые проблемы с поступлением вакцин в отдельных странах, процесс набирает обороты, что дает инвесторам надежду на скорую победу над пандемией, а значит улучшает их оценки темпов восстановления мировой экономики и поддерживает спрос на рисковые активы. Плюс к этому, некоторое снижение опасений относительно ситуации с коронавирусом в Азии также способствует улучшению настроений на рынках", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

С учетом того, что производственный сектор демонстрирует опережающие темпы роста чем сфера услуг, на фондовых рынках интерес может сместиться к этим компаниям, поскольку в течение 2020 года базовые отрасли были обделены вниманием инвесторов, полагает Евстифеев.

Цена нефти возобновила рост под влиянием сокращения запасов и общего роста оптимизма на рынке, отмечает Кочергин. По прогнозам экспертов ОПЕК, баланс спроса и предложения на рынке энергоносителей будет восстановлен к середине года, также на котировки оказали влияние снегопады в США, добавляет эксперт.

На нефти продолжает сказываться дисциплина в рамках ОПЕК+, дополнительное, сверх квот, добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией и позитивная оценка ситуации на мировом рынке со стороны ОПЕК+, замечает Зварич. В результате, цены на нефть, поддерживаемые данными факторами, могут закрепиться в диапазоне 58-60 долларов за баррель, прогнозирует он.

"Важным фактором для российского рынка будет нефть, которая вышла на уровни перед тем, как коронавирус вырвался за пределы Китая. Высокая дисциплина в ОПЕК+ и надежды на стимулы позволяют предположить, что текущие ценовые значения в нефти сохранятся", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Несмотря на достаточно скудный блок важной макроэкономической статистики, публикуемой на предстоящей неделе, выделим данные по индексу настроений потребителей от Мичиганского университета и индексу потребительских цен в США. Также отметим длинные каникулы в Китае, где с 11 по 17 февраля пройдет празднование Дня весны", — отмечает Зварич. Рубль оперся на нефть

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Умеренно жесткая риторика в отношении России со стороны Запада и фактическое "добро" на достройку "Северного потока 2" позволяет надеяться, как на рост акций, так и рубля, говорит Вайсберг из ГК "Регион".

На предстоящей неделе осторожное восходящее движение может продолжиться, вместе с тем, настроения и риск-аппетиты останутся нестабильными и чувствительными к негативу, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Устойчивых драйверов для роста по-прежнему нет. В фокусе внимания инвесторов на будущей неделе останутся вирусные проблемы, сигналы регуляторов, сырьевые цены, геополитика, ключевая макростатистика", — добавляет он.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает, что рынок будет отыгрывать преимущественно динамику на внешних площадках, внутренних драйверов для роста и коррекции недостаточно. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3300-3400 пунктов, добавляет он.

Российский рынок попытается продолжить волну восстановления и перейти в диапазон 3400-3500 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Зварич из Промсвязьбанка. При этом в случае существенного улучшения внешней конъюнктуры появится возможность тестирования исторических максимумов, обращает внимание он.

Российские активы нейтрально реагируют на резкие высказывания Запада и, возможно, потенциальные санкции если и будут введены, то затронут лишь отдельных лиц или компании, а не весь рынок, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Индексы РФ пока не подали сигналов развития краткосрочного восходящего тренда – об этом можно будет говорить при закреплении выше 3400 и 1435 пунктов по индикаторам Мосбиржи и РТС", — добавляет она. Эксперты дали прогноз по ценам на бензин в 2021 году

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ КРЕПКИМ

Риски жестких секторальных санкций, способных оказать влияние на российскую экономику, снизились, и по мере снижения санкционной премии курс доллара может постепенно опуститься до 74 рублей, учитывая приближение нефти к отметке 60 долларов за баррель, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Впрочем, в ближайшие дни укрепление рубля замедлится, курс доллара, вероятно, задержится вблизи 74,8-75,1 рубля. Ключевым событием станет заседания Банка России. Регулятор, учитывая ускорение инфляции в последние недели, вероятно, сохранит ставку на уровне 4,25%, но существенно ужесточит риторику, что скажется на рынке рублевых ставок, но вряд ли окажет выраженное влияние на курс рубля", — добавил он.

Учитывая текущие цены на нефть, есть шансы для укрепления российской валюты и возврата доллара в диапазон 73-75 рублей, оценил ситуацию Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Рубль уже не способен игнорировать дорожающую нефть, кроме того, ожидания жёстких рестрикций из Европы и США пока не оправдываются, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Первые признаки новых ограничительных мер, в основном, сосредоточены на персоналиях, а не на каких-то более неприятных ограничениях. Соответственно, премия за внешнеполитический риск в курсе может начать сокращаться, а дорогая нефть лишь усилит тенденцию к укреплению рубля", — добавляет он. Бунт на Уолл-стрит. Зачем "разгоняют" акции американских аутсайдеров

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

По мнению Кочергина из банка "Восточный", привлекательными секторами для инвесторов на следующей неделе будут ритейл, нефть, энергетика. С его точки зрения, в лидерах роста будут Ozon, АФК "Система", Сбербанк, Apple, Amazon, PayPal.

Кочетков из "Открытие Брокер" считает, что нефтегазовый сектор может продолжить рост на фоне дорогой нефти. Иная ситуация может сложиться в секторе металлов и добычи, поскольку вероятное укрепление рубля снижает доходы от экспорта.

Ващенко из "Фридом Финанс" напоминает, что на предстоящей неделе операционные результаты опубликуют En+ и "Русал", "Мать и дитя", "М.Видео", "Алроса" представит результаты продаж, финансовую отчетность выпустит НЛМК.

Лучше рынка могут быть бумаги сырьевых компаний, а аутсайдерами – акции ретейлеров, полагает он.

Из бумаг, на взгляд Зварича из Промсвязьбанка, интересными могут быть акции нефтегазовых компаний, аналитик ожидает спроса на акции Сбербанка и видит шансы на восстановление в акциях компаний, занимающихся драгметаллами.