МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника уверенно растет на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль в начале недели дорожает вслед за нефтью

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск рос на 1,2% — до 3432 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,4%, до 1452 пунктов.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 0,3-0,6%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,4-0,6%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на 0,3-2,1%.

Нефть дорожает на 0,45% — до 59,83 доллара за баррель сорта Brent.