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https://1prime.ru/Financial_market/20210208/832989997.html
Российский рынок акций растет на внешнем позитиве
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Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника уверенно растет на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07... ПРАЙМ, 08.02.2021
торги, биржи, мосбиржа, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника уверенно растет на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск рос на 1,2% — до 3432 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,4%, до 1452 пунктов.
Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 0,3-0,6%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,4-0,6%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на 0,3-2,1%.
Нефть дорожает на 0,45% — до 59,83 доллара за баррель сорта Brent.