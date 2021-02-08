МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут на волне общего оптимизма на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись в основном ростом на позитивном внешнем фоне

По состоянию на 11.46 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,3% — до 6508,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,43%, до 5683,55 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 14072,6 пункта.

На открытии торгов DAX подскакивал до отметки 14168,1 пункта, обновив исторический рекорд. Предыдущий был установлен 8 января 2021 года – на отметке 14131 пункта.

В понедельник на мировых фондовых рынках преобладает аппетит к риску. Европейские инвесторы обратили внимание на динамику в США и Азии. Биржи АТР закрылись в основном ростом, японская — рекордным с августа 1990 года. Рост мировых цен на нефть до годовых максимумов также поддерживает индексы за счет роста акций нефтегазовых компаний. Так, акции Royal Dutch Shell и BP растут в пределах 1%. Нефть марок Brent и WTI дорожает на 0,8-1,2%. Промпроизводство в Германии в декабре осталось на уровне ноября

Инвесторы также оценивают корпоративные новости. Акции британской компании Dialog Semiconductor, разработчика полупроводников, дорожают на бирже в Лондоне на 16% на фоне сообщения о возможной покупке компании японской Renesas Electronics.

Оптимизм инвесторов не смогла снизить и макростатистика из Германии, крупнейшей экономики Европы. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в декабре остался на уровне ноября. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3%.

"Стагнация промышленного производства Германии в декабре увеличивает риск того, что промышленный сектор не сможет спасти экономику от спада в первом квартале", — предупреждает экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.