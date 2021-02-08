МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет на внешнем позитиве

По состоянию на 11.33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 2,28%, до 6,69 доллара, "Новатэка" — на 1,58%, до 186,6 доллара, "Лукойла" — на 1,59%, до 77,45 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 2,56%, до 6,04 доллара, "Газпром нефти" — на 1,57%, до 22,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" повышалась на 1,6%, до 34,62 доллара, "Северстали" — на 1,6%, до 17,41 доллара, НЛМК — на 1,18%, до 28,35 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 0,98%, до 0,98 доллара, Сбербанка — на 1,23%, до 14,78 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 2,02%, до 44,27 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 3,07%, до 9,56 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,96%, до 15,31 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 6,27%, до 3,43 доллара.