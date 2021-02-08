Бумаги российских компаний уверенно дорожают на торгах в Лондоне
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 2,28%, до 6,69 доллара, "Новатэка" — на 1,58%, до 186,6 доллара, "Лукойла" — на 1,59%, до 77,45 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 2,56%, до 6,04 доллара, "Газпром нефти" — на 1,57%, до 22,7 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" повышалась на 1,6%, до 34,62 доллара, "Северстали" — на 1,6%, до 17,41 доллара, НЛМК — на 1,18%, до 28,35 доллара.
Расписки ВТБ дорожали на 0,98%, до 0,98 доллара, Сбербанка — на 1,23%, до 14,78 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 2,02%, до 44,27 доллара.
GDR АФК "Система" росли в цене на 3,07%, до 9,56 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,96%, до 15,31 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 6,27%, до 3,43 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210208/832990756.html