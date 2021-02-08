МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут в понедельник на оптимизме в отношении перспектив этой крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Доходность гособлигаций США обновляет годовые максимумы

По состоянию на 13.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,29%, до 31131 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,34%, до 13644,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 3888,88 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что американские фондовые индексы на основной торговой сессии в понедельник могут взять курс на новые рекорды. Фондовые биржи США несколько последних торговых сессий подряд завершали ростом, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ и индекс широкого рынка S&P 500 обновляли исторические максимумы.

Инвесторы с оптимизмом отыгрывают перспективу увеличения государственных расходов в рамках нового пакета стимулирования экономики США, что должно поддержать ее восстановление. В пятницу палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила такой предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь её можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса. В США оценили влияние санкций на курс доллара

Газета Wall Street Journal также сообщает, что из 295 компаний из индекса S&P 500, которые отчитались к началу понедельника, 81% превзошли ожидания аналитиков в отношении роста прибыли.

По словам главного рыночного стратега BNP Paribas Asset Management Дэниела Морриса (Daniel Morris) которые также приводит газета, сочетание высоких показателей квартальной финансовой отчетности некоторых крупнейших американских компаний и возможность крупного пакета поддержки экономики стали для рынков движущей силой. "Это как день рождения и Рождество в один день, и все рынки счастливы", — сказал Моррис.