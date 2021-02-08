МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам более чем на 1% на позитиве зарубежных фондовых площадок, росте нефтяных котировок и укреплении рубля, следует из данных торгов. Рубль в начале недели дорожает вслед за нефтью

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.48 мск увеличивается на 1,28%, до 3436,31 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,54%, до 1453,83 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 15 копеек, до 74,5 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 89,66 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9%, до 60,1 доллара за баррель.

Европейские площадки поднимаются в пределах 1% по основным индексам, фьючерсы на ведущие американские индексы также прибавляют.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Депозитарные расписки группы "Мать и дитя", одной из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, растут в цене на 3,29% после публикации операционных данных. Так, группа в прошлом году увеличила выручку на 18% по сравнению с предшествовавшим годом, до 19,133 миллиарда рублей. Чистый долг компании на конец года снизился на 17% по сравнению с 31 декабря 2019 года, до 2,943 миллиарда рублей. При этом капзатраты за год сократились на 2% и составили 3,904 миллиарда рублей. Бумаги российских компаний уверенно дорожают на торгах в Лондоне

Акции "М.Видео" (+6,95%) в свою очередь дорожают без очевидных фундаментальных причин, считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал". Только завтра компания опубликует операционные результаты за прошлый квартал, а также проведет День стратегии, напоминает аналитик.

Бумаги TCS Group (+2,46%) повышаются в цене в преддверии квартальной ребалансировки индексов MSCI, которая также произойдёт завтра и по итогам которой расписки банка могут перейти из индекса малой капитализации в основной индекс, также замечает аналитик.

"C технической точки зрения интерес к распискам TCS Group, исходя из сдержанных объемов на Мосбирже, на данный момент выглядит умеренным. В то же время котировки остаются выше краткосрочной поддержки 3140 рублей… что вполне позволяет рассчитывать на скорое обновление январского пика 3564 рублей и при благоприятном решении MSCI движение ещё выше", — добавляет она. Экономист рассказал, чем грозит России рост цен на нефть

Также в лидерах роста котировок – обыкновенные акции ТГК-2 (+2,59%), бумаги "Татнефти" (префы поднимаются в цене на 2,44%, обыкновенные акции – на 1,53%), акции "Распадской" (+2,17%), "Русала" (+2,16%), депозитарные расписки "Ленты" (+2,07%) и акции банка "Санкт-Петербург" (+2,02%).

В лидерах снижения – акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (-0,77%), МТС (-0,7%), "Фосагро" (-0,68%), депозитарные расписки HeadHunter Group (-0,55%), акции Petropavlovsk (-0,38%), а также акции ММК (-0,34%).

ПРОГНОЗЫ

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе, продолжая получать поддержку извне, отмечает Кожухова.

"На рынке формируются условия для развития краткосрочного роста, но риски при этом исходят от перекупленности нефтяных фьючерсов и рекордных пиков американского рынка. Если зарубежные активы пойдут вниз, российские индексы вряд ли смогут устоять в условиях общей коррекционной динамики", — добавляет она.

Если мировые площадки возобновят рост, мы можем увидеть пробой достигнутых сегодня максимумов: 3441 пунктов у индекса Мосбиржи и 1461 пункт у индекса РТС, в свою очередь считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".