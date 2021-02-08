МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник растут, обновляя исторические рекорды, на продолжающемся росте аппетита к риску на рынке, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США растут на общеэкономическом оптимизме

По состоянию на 17.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,63%, до 31343,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 13929,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 3904,44 пункта.

Американские фондовые биржи показывают рост уже шестую торговую сессию подряд, все три индекса достигают рекордных значений. Активный рост на рынках акций вызван общей склонностью к риску и оптимизмом по отношению к перспективам восстановления мировой экономики на фоне широкой вакцинации от нового коронавируса в разных странах мира.

Позитивно для индексов и ожидание очередного раунда господдержки экономики США. Так, в пятницу палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила соответствующий предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь её можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса.

"Замедление темпов заражения коронавирусом, продолжающееся развертывание вакцинации, а также ожидания пакета "спасения" от президента Байдена в размере 1,9 триллиона долларов поддерживают "бычий" рынок в по-настоящему хорошем состоянии", — прокомментировал агентству Market Watch ситуацию на рынке старший рыночный стратег FXTM Хусейн Саед (Hussein Sayed).