МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота и серебра растет в понедельник вечером более чем на 1% на фоне ослабления курса американской валюты, а стоимость платины обновила максимум с августа 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,17%, или на 21,25 доллара, до 1834,2 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,12%, до 27,595 доллара за унцию. Утром цены снижались.

Апрельский фьючерс на платину, тем временем, дорожал на 4,01%, до 1182,55 доллара за унцию, что является максимумом с августа 2016 года.

Котировки драгметаллов реагируют на курс доллара, который ослаб в понедельник вечером. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,08%, до 90,978 пункта.

Давление на курс доллара при этом оказывают ожидания вокруг пакета мер поддержки экономики США. В минувшую пятницу палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила предварительный план господдержки экономики. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь её можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса.