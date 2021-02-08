МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс евро по отношении к доллару перешел к росту на общерыночной склонности к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару рос до 1,206 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2042 доллара, курс доллара к иене снижался до 105,31 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 90,95 пункта.

Ранее в ходе торгов курс евро показывал снижение по отношению к доллару. Пессимизм инвесторов был вызван данными по Германии. Так, объем промышленного производства в стране в декабре остался на уровне ноября, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,3%.

В то же время на рынке наблюдается рост аппетита к риску. Такая тенденция вызвана оптимизмом по отношению к перспективам восстановления мировой экономики на фоне широкой вакцинации от коронавируса в разных странах мира.

Участники торгов также ожидают новостей по дополнительным мерам поддержки экономики США в период пандемии. Ранее в пятницу палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила соответствующий предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь ее можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса.

Глава отдела инвестиционных исследований BDSwiss Маршалл Джиттлер (Marshall Gittler) отмечает, что рынок не ждет, что пакет стимулирования будет принят в изначально предлагаемом размере. Однако, как отмечает аналитик, экономике США требуются большие вливания, и это поддерживает надежды трейдеров. "История этого шага простая, но странная: плохие новости — это хорошие новости", — приводит агентство Market Watch слова Джиттлера.