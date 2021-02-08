МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в понедельник на внешнем общерыночном позитиве, поддержанном растущей стоимостью нефти, а также на фоне укрепления рубля, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,57%, до 3445,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,13%, до 1462,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижается на 40 копеек, до 74,25 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 89,45 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,11%, до 60,22 доллара за баррель.