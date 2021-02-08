МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс рубля вечером растет против доллара и евро на продолжающемся обновлении ценами на нефть максимумов более чем за год – выше 60 долларов за баррель, нацвалюта почти восстановила результаты, достигнутые ещё утром.

Высокий аппетит к риску на мировых торговых площадках помогает курсу российской валюты обновлять максимумы с последней декады января.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.42 мск снижается на 37 копеек, до 74,28 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 89,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник доллар и евро опускались, соответственно, до 74,15 рубля и 89,25 рубля — минимумов с 21 и 22 января.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ДОРОГУЮ НЕФТЬ

Российская валюта в начале недели продолжила расти против доллара и евро, отыгрывая внешний позитив, и в первую очередь — дорогую нефть, обновляющую максимумы с января прошлого года.

Стоимость барреля сорта Brent в понедельник уже поднималась до 60,36 доллара, а сейчас повышается на 1,1%, до 60,2 доллара. Одним из главных факторов продолжающегося роста цен стали усилия ОПЕК+, направленные на дополнительное снижение добычи нефти в феврале-марте. Согласно январским договоренностям, ряд стран согласился дополнительно её сократить суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Ожидания восстановления мировой экономики поддерживаются надеждами на новый пакет стимулирования в США, а также на эффективность вакцины от коронавируса. В перспективе такие меры позитивны для нефтяного спроса, констатируют трейдеры.

Мировые биржевые индексы также растут в понедельник, сигнализируя о повышенном аппетите к рискую. Участники фондовых торгов отыгрывают перспективу увеличения государственных расходов в рамках нового пакета стимулирования экономики США, что должно поддержать ее восстановление. В пятницу палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила такой предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь её можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса.

Позитив для рубля приходит и от решения агентства Fitch, подтвердившего долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB" с прогнозом "стабильный". В середине января агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте также на инвестиционном уровне "BBB-", с аналогичным прогнозом – "стабильный".

Улучшение настроений инвесторов в отношении рисковых активов, вызванное "позитивным" переломом в статистике инфицирования новым коронавирусом в мире и прогрессом в процессе принятия нового пакета стимулов в США, а также смещение нефтяных котировок в направлении 60 долларов за баррель позволили российской валюте укрепить свои позиции, резюмирует Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

Восстановление спроса на ОФЗ также поддержало рубль, добавляет он.

В итоге курсы доллара и евро снижаются к рублю на 0,5%. Рублевая цена нефти колеблется в районе уровня 4,5 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

"Во вторник мы ожидаем движение курса доллара в диапазоне 73,8-75 рублей", — оценил Бахтин.

В ближайшее время волатильность курса рубля может остаться повышенной, в свою очередь считает Ренат Малин из компании "Сбербанк управление активам".

"Основными факторами, определяющими динамику рубля, останутся общее отношение инвесторов к активам развивающихся рынков, динамика цен на нефть, а также геополитический фактор. Целевой краткосрочный курс – 74-75,5 рубля за доллар. В случае преобладания оптимистичных настроений возможно укрепление рубля ниже отмеченного диапазона", — оценил он.