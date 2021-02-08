МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом на фоне общего оптимизма, вызванного позитивными перспективами мировой экономики, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,49%, до 6521,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,47% до 5686,03 пункта, немецкий индекс DAX – на 0,02%, до 14058 пунктов. При этом в ходе торгов DAX достигал рекордного значения в 14059,1 пункта.

Европейские инвесторы в понедельник поддержали общий подъем рисковых настроений на фондовых рынках. Так, биржи Азии закрылись в основном ростом, а японская — рекордным значением с августа 1990 года. Американские индексы на торгах понедельника также достигают рекордных значений.

Некоторое замедление прироста заболеваемости коронавирусом на фоне вакцинации поддерживало ожидания инвесторами восстановления мировой экономики.

Главный инвестиционный стратег Oppenheimer Джон Штольтцфус (John Stoltzfus), чье мнение приводит агентство Блумберг, считает, что по мере того как люди будут чувствовать себя в большей безопасности, будет расти уровень доходов и прибыли, что поспособствует восстановлению экономики.

Несколько сдержала рост немецкого DAX макростатистика. Так, объем промышленного производства в Германии в декабре остался на уровне ноября, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,3%.