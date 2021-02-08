МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,65%, до 6,65 доллара, "Новатэка" — на 1,96%, до 187,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,76%, до 76,82 доллара, "Газпрома" — на 2,48%, до 6,04 доллара, "Газпром нефти" — на 2,91%, до 23 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,09%, до 34,45 доллара, "Северстали" — на 1,34%, до 17,36 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,57%, до 28,46 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 0,46%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 1,58%, до 14,83 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 4,72%, до 45,45 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 2,26%, до 9,49 доллара, "Магнита" — на 0,73%, до 15,28 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 6,81%, до 3,45 доллара.