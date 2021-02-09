В России могут разрешить вкладывать материнский капитал в ценные бумаги
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В правительстве допускают возможность разрешить вкладывать материнский капитал в бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы НПФ, пишет РБК.
По данным издания, такая идея обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в начале февраля. Речь идет о разрешении размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты — как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные государственными гарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.
Такое расширение возможностей инвестирования средств маткапитала включено в проект "Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ". Это рассматривается как один из способов "стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала с целью обеспечения проектов долгосрочным финансированием".
По итогам совещания у Белоусова Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и ЦБ поручили дополнительно проработать инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты, в том числе биржевые, либо вообще исключить ее из проекта "дорожной карты".
Предложение предполагает, что "обналичить" тело маткапитала — то есть, например, вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги, — будет невозможно. Семья сможет получать на руки только процентный доход от вклада или облигации.
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