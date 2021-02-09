МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно поднимаются, японский Nikkei 225 обновил очередной рекорд с 1990 года, на фоне рекордного роста фондовых бирж США, свидетельствуют данные торговых площадок. Фондовые индексы США закрылись на новых рекордных максимумах

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,22%, до 3575,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,85%, до 2404,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,2%, до 29379,25 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,32%, до 3101,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,54%, до 6843,7 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 0,1%, до 29417 пунктов. Индекс Nikkei 225 ранее обновил рекорд августа 1990 года и поднимался выше 29,5 тысячи пунктов.

На рынках наблюдается глобальная склонность к риску: исторических максимумов уже достигли биржи Германии и США, котировки нефти находятся у самых высоких уровней с января 2020 года. Традиционно более надежный доллар при этом дешевеет к мировым валютам.

Оптимизм связан с ожиданием стимулирования экономики, которая обрушилась в прошлом году из-за глобального локдауна. Хотя многие карантинные ограничения уже сняты, другие продолжают действовать, сдерживая восстановления экономики. Инвесторы ожидают, что меры стимулирования США, а также программа вакцинации, смогут поддержать экономику.

"Мы приближаемся к той точке, где мы начинаем беспокоиться о том, как сдержать ситуацию со стимулированием, вызовет ли это перегрев экономики и не будут ли эти оценки стоить слишком дорого", — цитирует агентство Блумберг слова главы отдела по мировым фондовым рынкам Nuveen Саиры Малик (Saira Malik).