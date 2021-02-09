МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник в большинстве своем снижаются в рамках фиксации прибыли после ралли накануне, свидетельствуют данные торгов. Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от коронавируса

По состоянию на 11.17 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,05% — до 6520,49 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,23%, до 5698,91 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,19%, до 14033,9 пункта.

В понедельник на европейских рынках отмечался уверенный рост, немецкий DAX достигал рекордного значения в 14059,1 пункта. Во вторник же участники торгов предпочитают несколько зафиксировать прибыль.

В целом последние дни на рынках рисковых активов по всему миру преобладают позитивные настроения. Активный рост вызван, в частности, оптимизмом по отношению к перспективам восстановления мировой экономики на фоне широкой вакцинации от нового коронавируса в разных странах мира. Этот оптимизм не дает индексам сильнее опустится в "красную зону".

Рынки также оценивают макроэкономическую статистику. Экспорт Германии в декабре вырос на 0,1% по сравнению с показателем ноября, импорт снизился на 0,1%. Оба показателя оказались немного лучше ожиданий аналитиков, прогнозирующих снижение экспорта в месячном выражении на 1%, импорта — на 1,1%.

Тем временем рост французского индекса поддерживает рост акций отдельных компаний. Нефтегазовая компания Total объявила о своем намерении поменять название на TotalEnergies в рамках плана трансформации, который подразумевает снижение выбросов. План также подразумевает, что рост производства энергии будет основываться на сжиженном природном газе (СПГ) и возобновляемых источниках энергии и электричестве. Бумаги компании растут в цене на 2,5%.