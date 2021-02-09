МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник в большинстве своем снижаются в рамках фиксации прибыли после ралли накануне, свидетельствуют данные торгов.

Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)

Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от коронавируса

По состоянию на 11.17 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,05% — до 6520,49 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,23%, до 5698,91 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,19%, до 14033,9 пункта.

В понедельник на европейских рынках отмечался уверенный рост, немецкий DAX достигал рекордного значения в 14059,1 пункта. Во вторник же участники торгов предпочитают несколько зафиксировать прибыль.

В целом последние дни на рынках рисковых активов по всему миру преобладают позитивные настроения. Активный рост вызван, в частности, оптимизмом по отношению к перспективам восстановления мировой экономики на фоне широкой вакцинации от нового коронавируса в разных странах мира. Этот оптимизм не дает индексам сильнее опустится в "красную зону".

Рынки также оценивают макроэкономическую статистику. Экспорт Германии в декабре вырос на 0,1% по сравнению с показателем ноября, импорт снизился на 0,1%. Оба показателя оказались немного лучше ожиданий аналитиков, прогнозирующих снижение экспорта в месячном выражении на 1%, импорта — на 1,1%.

Тем временем рост французского индекса поддерживает рост акций отдельных компаний. Нефтегазовая компания Total объявила о своем намерении поменять название на TotalEnergies в рамках плана трансформации, который подразумевает снижение выбросов. План также подразумевает, что рост производства энергии будет основываться на сжиженном природном газе (СПГ) и возобновляемых источниках энергии и электричестве. Бумаги компании растут в цене на 2,5%.