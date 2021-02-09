МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цена депозитарных расписок одного из крупнейших российских провайдеров платежных сервисов Qiwi подскочила во вторник почти на 14%, до 927 рублей в отсутствие новостей, свидетельствуют данные торгов.

К 13.45 мск бумаги дорожали на 11,4%, до 908,5 рубля за расписку и ранее во вторник уже подскакивали до 927 рублей. При этом последние два месяца стоимость депозитарных расписок Qiwi была преимущественно ниже 800 рублей.