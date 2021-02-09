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2021-02-09T13:52:50+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210209/833002900.html
Бумаги Qiwi подскочили до максимума за два месяца
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Цена депозитарных расписок одного из крупнейших российских провайдеров платежных сервисов Qiwi подскочила во вторник почти на 14%, до 927 рублей в отсутствие новостей,... ПРАЙМ, 09.02.2021
qiwi, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цена депозитарных расписок одного из крупнейших российских провайдеров платежных сервисов Qiwi подскочила во вторник почти на 14%, до 927 рублей в отсутствие новостей, свидетельствуют данные торгов.
К 13.45 мск бумаги дорожали на 11,4%, до 908,5 рубля за расписку и ранее во вторник уже подскакивали до 927 рублей. При этом последние два месяца стоимость депозитарных расписок Qiwi была преимущественно ниже 800 рублей.