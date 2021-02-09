МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются во вторник — на американских рынках намечается коррекция после роста шесть дней подряд и многократного обновления рекордов, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США закрылись на новых рекордных максимумах

По состоянию на 13.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,15% — до 31217 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,13%, до 13665,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 3902,88 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на возможность коррекции на рынках акций США после того, как индексы в понедельник побили очередные исторические рекорды, повысившись на 0,7-1% по итогам торгов. Американские фондовые биржи росли шесть торговых сессий подряд на фоне общей склонности к риску в надежде на восстановление мировой экономики.

Важным фактором для рынков в последние дни стала перспектива нового пакета поддержки американской экономики на 1,9 триллиона долларов, что помогло снизить опасения вокруг волатильности на фондовых рынках США. "Очень небольшие шаги рынка являются признаком низкой волатильности. Низкая и снижающаяся волатильность — это феномен "бычьего" рынка. Бывают спокойные дни", — сказал газете Wall Street Journal аналитик британской инвестиционной компании Royal London Asset Management Тревор Гритэм (Trevor Greetham).

Трейдеры также продолжают наблюдать за сезоном корпоративной отчетности в стране. Социальная сеть Twitter, сервис такси Lyft и телекоммуникационная компания Cisco Systems опубликуют свои финансовые отчеты за минувший квартал во вторник после закрытия рынков. Примерно 300 компаний из S&P 500 уже отчитались за минувший квартал, и результаты около 81% превзошли ожидания аналитиков, как отмечает издание.