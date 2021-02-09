МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Московская биржа опубликовала регламент работы рынков в период государственных праздников в 2021 году и определила 10 мая и 14 июня 2021 года в качестве дополнительных торговых дней, сообщается на сайте площадки. Московская биржа увеличила объем торгов в 2020 году

Таким образом, торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов будут проводиться 22 февраля, 10 мая, 14 июня и 5 ноября 2021 года.

В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения. На фондовом рынке в режимах "Т+" и "репо с центральным контрагентом (ЦК)", а также на рынке депозитов не будут осуществляться расчеты по сделкам в иностранной валюте. Расчеты по сделкам в иностранной валюте на фондовом рынке в режимах торгов без ЦК и на рынке кредитов будут осуществляться в обычном режиме.

23 февраля, 8 марта, 3 мая, 4 ноября 2021 года — выходные праздничные дни, торги в эти дни не проводятся. 20 февраля 2021 года — рабочая суббота, торги проводятся с рядом особенностей. В остальные дни 2021 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному графику.