МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо снижается по индексу Мосбиржи на некотором ухудшении внешнего фона, при этом подрастая по индексу РТС вследствие продолжающегося укрепления рубля, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Рубль продолжает укрепляться на сохранении рисковых настроений

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.59 мск снижается на 0,12%, до 3441,63 пункта, долларовый индекс РТС — растёт на 0,28%, до 1466,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время опускается на 34 копейки, до 73,96 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 89,47 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent торгуется недалеко от уровня предыдущего закрытия — 60,7 доллара за баррель.

К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от пиков сессии ввиду ухудшения внешнего фона, считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Умеренно сейчас снижаются как основные европейские фондовые индексы, так и фьючерсы на ведущие индексы в США.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Цена депозитарных расписок одного из крупнейших российских провайдеров платежных сервисов Qiwi подскочила во вторник почти на 14%, до 927 рублей, в отсутствие новостей. К текущему моменту бумаги дорожают на 8,52%, до 885 рублей за расписку. При этом последние два месяца стоимость депозитарных расписок Qiwi была преимущественно ниже 800 рублей. Бумаги Qiwi подскочили до максимума за два месяца

Бумаги "М.Видео" уверенно дорожают и уже подскакивали в цене на 8,3%, до 870 рублей – нового исторического максимума, на новостях дивидендной политики. К текущему моменту акции компании дорожают на 3,46%, до 830,8 рубля.

"М.Видео-Эльдорадо" по новой дивидендной политике планирует направлять на выплату дивидендов не менее 100% чистой прибыли по МСФО, сообщила компания ранее во вторник. Дивиденды будут выплачиваться два раза в год. Первые выплаты в рамках новой политики планируются по итогам прошлого года с учетом выплаты промежуточных дивидендов в прошедшем декабре.

"C технической точки зрения дальнейший краткосрочный рост акций "М.Видео при отсутствии новых веских драйверов может оказаться затруднительным ввиду их перекупленности. Бумаги скорее могут быть склонны к коррекции в район 775-800 рублей, до преодоления которого среднесрочные "длинные" позиции остаются актуальными", — полагает Кожухова.

ГК "Регион" планирует приобрести негосударственный пенсионный фонд "Сафмар", что позитивно для будущей финансовой отчетности холдинга семьи Гуцериевых, добавляет Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".

К текущему моменту акции холдинга "Сафмар Финансовые инвестиции" растут в цене на 2,09%. Бумаги "М.Видео" обновили исторический максимум на новостях по дивидендам

Также в лидерах роста – акции "Магнита" (+3,25%), Ozon (+2,7%), Московской биржи (+2,14%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+1,88%), акции "Русала" (+1,78%).

В лидерах снижения – обыкновенные акции ТГК-2 (-2,91%), акции ПИКа (-1,94%), НЛМК (-1,69%), "Норникеля" (-1,67%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,65%).

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня фондовый индекс Мосбиржи охлаждается после вчерашнего роста. С начала года этот индекс постоянно меняет направление движения. Первые торговые дни прошли под диктовку "быков", затем была волна снижения, а с 1 февраля инициативу опять перехватили "быки". Ситуация крайне противоречивая – с одной стороны, цены на нефть выросли, и это хорошо. С другой стороны, чем выше они заберутся, тем больше будет коррекция, а роста без коррекции не бывает", — отмечает Андрей Верников из компании "Универ капитал".

Возможная нисходящая коррекция на западных фондовых и нефтяных площадках пока не представляет серьезной опасности для краткосрочного нисходящего тренда по индексу Мосбиржи, но лишь в случае, если фиксация прибыли по ходу недели не приобретет более серьезного характера, отмечает Кожухова.

"Ожидаем консолидации в российских активах. Индекс Мосбиржи снижает волатильность и закрепляется в рамках 3400-3500 пунктов", — в свою очередь прогнозирует Миронюк.