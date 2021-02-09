МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются после достижения рекордных значений накануне, а индекс NASDAQ продолжает расти, устанавливая новые максимумы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,29%, до 31214,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,24%, до 14023,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,09%, до 3912,42 пункта.

В ходе торгов понедельника все три индекса обновили свои исторические рекорды в связи с преобладанием оптимизма относительно перспектив восстановления мировой экономики. Рост индексов продолжался шесть торговых сессий подряд.

Трейдеры оценивают перспективы восстановления мировой экономики. Так, оптимизм придают новости о развертывании вакцинации в странах по всему миру, что должно позволить сдержать распространение нового коронавируса, а значит, избежать дополнительного ущерба от соответствующих социально-экономических ограничений.

Кроме того, инвесторы ожидают принятия нового пакета мер "поддержки" экономики США на 1,9 триллиона долларов.

Лучше прогнозов пока в основном оказывается и корпоративная отчётность. Теперь после закрытия торгов вторника социальная сеть Twitter опубликует свои финансовые данные за минувший квартал.

Акции компании дорожают более чем на 3%. При этом намечающаяся коррекция в основных индексах свидетельствует о всё большей осторожности инвесторов.

"Мы приближаемся к тому моменту, когда нам стоит начать беспокоиться о том, как мы потом откажемся от этих стимулов, приведет ли это к перегреву экономики и не окажутся ли они слишком дорогими", — цитирует агентство Блумберг слова главы отдела мировых фондовых рынков Nuveen Саиры Малик (Saira Malik).