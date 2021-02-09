МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером на фоне снижения курса доллара относительно других основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.32 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,6%, или на 10,85 доллара, до 1845,1 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,29%, до 27,497 доллара за унцию, минутами ранее он дешевел.

Евро ранее во вторник дорожал к доллару до максимума с 1 февраля в 1,2103 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,2048 доллара за евро. Курс доллара к иене опускается сейчас до 104,53 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,22 иены.

Давление на курс доллара продолжают оказывать ожидания относительно принятия пакета мер стимулирования экономики США объемом в 1,9 триллиона долларов, что помимо прочего может вызвать всплеск инфляции.

Повышенные инфляционные ожидания позитивны для стоимости золота, которое выступает как инфляционный "хедж". И как раз данные о темпе роста потребительских цен в США будут опубликованы в среду. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в стране в январе ускорилась до 1,5% с 1,4%.