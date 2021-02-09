МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой ценовой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,75%, до 6,6 доллара, "Новатэка" — на 1,23%, до 185 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,47%, до 76,46 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,56%, до 6,07 доллара, "Газпром нефти" — не изменились в цене, оставшись на уровне в 23 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,44%, до 34,3 доллара, "Северстали" — на 0,52%, до 17,27 доллара, расписки НЛМК подешевели на 1,97%, до 27,9 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,92%, до 0,96 доллара, Сбербанка — на 2,39%, до 14,47 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3,41%, до 47 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,84%, до 9,57 доллара, "Магнита" — на 3,14%, до 15,76 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 1,16%, до 3,49 доллара.