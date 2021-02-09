МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам после трех дней роста на желании части игроков зафиксировать прибыль, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,55%, до 3426,86 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1457,87 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.58 мск снижается на 24 копейки, до 74,04 рубля, курс евро — растет на 5 копеек, 89,63 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent вновь перешел к росту после колебаний недалеко от уровней предыдущего закрытия и поднимается сейчас на 0,6%, до 61,1 доллара за баррель.

"Во вторник российский рынок акций торговался в смешанном ключе. После бодрого старта индекс Мосбиржи перешел к более сдержанной динамике, часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль. Это случилось на фоне локального разворота котировок Brent, достигших уровней сопротивления выше 60 долларов, и общего ухудшения настроений на европейских площадках", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения котировок сегодня оказались акции Ozon (-4,2%), "Русснефти" (-3,16%), депозитарные расписки HeadHunter Group (-2,83%) и обыкновенные акции Сбербанка (-2,38%).

Бумаги "М.Видео" в первой половине торгов подскакивали в цене на 8,3%, до 870 рублей – нового исторического максимума — на новостях дивидендной политики. Но вечером акции компании перешли к снижению и в итоге потеряли 1,1%, опустившись до 794,2 рубля.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, в 2021 году дивиденды компании могут составить 70-75 рублей на акцию, что дает доходность в 8-9% (рассчитано по цене сегодняшнего закрытия).

"Вечером стало известно, что менеджмент компании поддерживает идею SPO, однако в этом вопросе слово должно быть за акционерами", — также отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

Цена депозитарных расписок одного из крупнейших российских провайдеров платежных сервисов Qiwi подскочила во вторник почти на 14%, до 927 рублей. В итоге они подорожали на 5,09%, до 857 рублей за расписку. При этом последние два месяца стоимость депозитарных расписок Qiwi была преимущественно ниже 800 рублей.

"Пробитие наверх планки в 800 рублей спровоцировало выход бумаг Qiwi из бокового коридора. Поводом стала новость о включении представителя компании в состав рабочей группы в Думе. Выход из длинного бокового коридора как правило бывает резким, хотя и недолгим, поэтому при достижении цели рекомендуется фиксировать прибыль", — отмечает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" прибавили в стоимости 2,24%.

"Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередного квартального пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 10 февраля. У расписок (GDR) TCS Group есть шанс на переход из индекса Russia Small Cap в индекс MSCI Russia в рамках февральского пересмотра. Если же этого не произойдет в феврале, то вероятность данного события в мае приближается к 100%. Завтрашние изменения вступят в силу 26 февраля", — отмечает Шульгин.

Кроме того, как ранее во вторник сообщала газета "Коммерсант", ГК "Регион" планирует приобрести негосударственный пенсионный фонд "Сафмар". По оценкам аналитиков "Фридом финанса", это позитивно для будущей финансовой отчетности холдинга семьи Гуцериевых. К закрытию основных торгов акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции" выросли в цене на 2,09%.

Также в лидерах роста сегодня оказались бумаги Центрального телеграфа (префы подорожали на 5,48%, обыкновенные акции – на 1,5%), бумаги группы ГАЗ (префы подорожали на 3,58%, обыкновенные акции – на 4,13%), акции "Магнита" (+3,13%), расписки МD Medical Group (+2,85%), акции ДВМП (+2,24%), акции "Русала" (+2,23%)

ПРОГНОЗЫ

Дефицит актуальных драйверов в середине недели способен вновь выступить препятствием для развития повышательного тренда, считает Бахтин из БКС Мир инвестиций".

С его точки зрения, индекс Мосбиржи завтра будет находиться в диапазоне 3400-3500 пунктов.

Наиболее вероятный сценарий на среду – консолидация индекса Мосбиржи у нижней границы коридора 3450-3500 пунктов, заключает Валерий Емельянов из "Фридом финанса".