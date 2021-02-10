МОСКВА, 10 фев — Dow Jones. Фондовые индексы США во вторник закрылись разнонаправленно, взяв паузу после рекордного роста накануне. Бумаги российских компаний закрыли торги разнонаправленно

S&P 500 на закрытии торгов в Нью-Йорке опустился примерно на 0,1%. В понедельник этот индекс широкого рынка в восьмой раз с начала 2021 года обновил рекордный максимум. Nasdaq Composite просел на 0,1%, а Dow Jones Industrial Average закрылся почти без изменений.

Инвесторы отмечают, что рынки акций и сырьевых активов взяли паузу после масштабного роста. Поводом для недавнего подъема стали надежды на новую программу экономического стимулирования в США, которая может стать импульсом к восстановлению. Этот оптимизм смягчил опасения насчет колебаний на американском фондовом рынке: индекс волатильности CBOE на этой неделе опустился менее чем до 22 пунктов, тогда как в конце января превышал 37 пунктов.

"Очень небольшое снижение – это симптом слабой волатильности, – говорит директор по диверсифицированным инвестициям в британской фирме Royal London Asset Management Тревор Гритам. – Низкая и ослабевающая волатильность характерна для бычьего рынка. Случаются и такие тихие дни".

Прогнозы о восстановлении экономики в этом году порождают надежды на то, что и рынок акций продолжит движение вверх во главе с такими секторами, как нефть и газ, финансы и производство потребительских товаров, поскольку они наиболее чувствительны к экономическому росту.

"Участники рынков делают крупные ставки на стимулирование экономического роста", – отметил Гритам. Он добавил, что рынок акций должен выиграть благодаря началу вакцинации и потенциальной программе стимулирования американской экономики. На поддержку экономики предлагается направить 1,9 трлн долларов.

Гритам предупреждает о двух главных рисках: появление новых штаммов коронавируса, которые отсрочат возобновление нормального режима работы в пострадавших секторах, и всплеск инфляции, которые приведет к значительному росту доходности гособлигаций.

Члены палаты представителей США от Демократической партии в понедельник вечером опубликовала самую масштабную часть своей программы госпомощи. Они предлагают продлить выплату пособия по безработице в размере 400 долларов в неделю до 29 августа и выплатить большинству граждан пособие в размере 1400 долларов. Эта инициатива будет объединена с более точечными проектами, которые рассматриваются в других комитетах Палаты представителей. Утвердить в нижней палате парламента всю программу демократы рассчитывают позднее в этом месяце.

Фондовые управляющие также следят за публикацией отчетности ряда крупных американских компаний.

После завершения биржевых торгов станут известны результаты Twitter, Lyft и Cisco Systems. К началу вторника отчетность за праздничный квартал опубликовали примерно 300 компаний из состава S&P 500, и примерно 81%, по оценкам FactSet, превысил прогнозы аналитиков.

Акции медиакомпании Fox выросли на 5,5% благодаря тому, что ее выручка за последние три месяца 2020 года превысила прогнозы аналитиков. Цены на нефть замедлили рост

По словам Гритама, рынок акций получил поддержку от снижения уровней заражений коронавирусом. Согласно Университету Джонса Хопкинса, в понедельник число новых случаев в США составило более 86 000. Второй день подряд число случаев составляет менее 100 000.

Несмотря на резкое повышение котировок в начале 2021 года и признаки того, что в некоторых секторах оценки завышены, инвесторы сохраняют оптимизм.

"Думаю, что на рынке еще не учтен весь потенциал восстановления и укрепления экономики в 2021 году", – говорит портфельный управляющий Fiera Capital Кэндис Бангзунд. По ее прогнозам, экономический рост ускорится уже во 2-м квартале, что приведет к повышению акций банков, а также промышленных, горнодобывающих и нефтяных компаний.

Цены на нефть приостановили недавний уверенный рост. Подъем был обеспечен сокращением запасов нефти и ставками инвесторов на то, что вакцины и налогово-бюджетное стимулирование приведут к росту спроса. Фьючерсы на Brent снизились на 0,5% до 60,89 доллара за баррель.

Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до 1,145% с 1,159% в понедельник.

Согласно CoinDesk, биткоин подскочил более чем на 4% до 46 700 долларов. Цифровая валюта выросла на фоне вчерашнего заявления Tesla о приобретении биткоинов на 1,5 млрд долларов и плане начала приема платежей этой криповалютой. Некоторые аналитики отметили, что это может привести к расширению приема валюты.

В Европе рынки акций тоже взяли паузу. Панъевропейский Stoxx Europe 500 просел на 0,1%.

В Азии Shanghai Composite завершил день с повышением на 2%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%.

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com; Amber Burton, Amber.Burton@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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