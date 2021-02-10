МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,261 млн барр -3,5 млн барр (факт)
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (февраль) -4,5% 1,9% (факт)
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) 2,6% 10,9% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,7% 1% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 0,2% -0,3% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (январь) -0,4% 0,3% (факт)
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,8% 0,5%
предв. GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 1,5%  
16:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,6% 1,5%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,1% 0,2%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,4% 0,3%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -0,994 млн барр 0,985 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,517 млн барр  
19:30 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна    
20:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
21:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,164%  
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (январь) -144 млрд долл -150 млрд долл
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за январь 2021    
  RUB Группа Черкизово — СД (о созыве ГОСА и дате закрытия реестра, рекоменд. по фин. див-дам 2020) 48,79 (1П2019) + 60,92 (фин2019) — див-д 2019 48,79 (1П2020) — див-д 2020