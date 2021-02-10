События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 февраля
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,261 млн барр
|-3,5 млн барр (факт)
|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (февраль)
|-4,5%
|1,9% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м)
|2,6%
|10,9% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,7%
|1% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|0,2%
|-0,3% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (январь)
|-0,4%
|0,3% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,8%
|0,5%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|1,5%
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,6%
|1,5%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,4%
|0,3%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-0,994 млн барр
|0,985 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,517 млн барр
|19:30
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна
|20:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,164%
|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (январь)
|-144 млрд долл
|-150 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за январь 2021
|RUB
|Группа Черкизово — СД (о созыве ГОСА и дате закрытия реестра, рекоменд. по фин. див-дам 2020)
|48,79 (1П2019) + 60,92 (фин2019) — див-д 2019
|48,79 (1П2020) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210210/833008977.html