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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210210/833009668.html
Индекс Мосбиржи растет в начале дня
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Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,33%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов снижается на 2 копейки, до 73,85 рубля, евро теряет также 2 копейки, до... ПРАЙМ, 10.02.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,33%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов снижается на 2 копейки, до 73,85 рубля, евро теряет также 2 копейки, до 89,5 рубля, следует из данных Московской биржи.