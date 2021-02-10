МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,33%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов снижается на 2 копейки, до 73,85 рубля, евро теряет также 2 копейки, до 89,5 рубля, следует из данных Московской биржи.