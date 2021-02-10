МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

" Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала

Рубль слегка снижается к доллару и евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 0,3% — до 3440,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1465,97 пункта.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,49% — до 60,92 доллара за баррель.