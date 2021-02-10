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https://1prime.ru/Financial_market/20210210/833009862.html
Российский рынок акций растет в начале торгов
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Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 0,3% — до 3440,65... ПРАЙМ, 10.02.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 0,3% — до 3440,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1465,97 пункта.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,49% — до 60,92 доллара за баррель.