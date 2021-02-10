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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210210/833009946.html
Бумаги "Тинькофф" подскочили почти на 5%
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Глобальные депозитарные расписки "Тинькофф" подскакивали почти на 5% после включения их в международный индекс MSCI Russia, следует из данных торгов на Московской бирже. ПРАЙМ, 10.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Глобальные депозитарные расписки "Тинькофф" подскакивали почти на 5% после включения их в международный индекс MSCI Russia, следует из данных торгов на Московской бирже.