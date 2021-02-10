МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись в плюсе на ослаблении опасений вокруг долгосрочных перспектив мировой экономики, в особенности отличились китайские индексы, прибавив более 1% и достигнув локальных рекордов, свидетельствуют данные торгов. Медь дорожает перед длинными каникулами в Китае

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,43%, до 3655,09 пункта, что стало максимальным значением закрытия с 2015 года. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite подскочил на 1,75%, до 2460,54 пункта, а гонконгский Hang Seng Index — на 1,9%, до 30038,72 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,19%, до 29562,93 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,52%, до 3100,58 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 6856,9 пункта.

Оптимизм инвесторов связан с признаками замедления распространения коронавируса, расширением программ вакцинации и перспективами значительного увеличения государственных расходов в США.

Особенное влияние на настроения в Китае оказала макростатистика, сочетающая в себе признаки перспектив роста прибыли корпораций и увеличения покупательной способности потребителей. Годовая дефляция в стране по итогам января составила 0,3% против инфляции в 0,2% месяцем ранее, в то же время цены производителей выросли на 0,3% в годовом выражении после снижения на 0,4% в декабре. Чистая прибыль Toyota за девять месяцев фингода снизилась на 14%

Кроме того, в среду трейдеров порадовала корпоративная отчетность из Японии. Так, чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor по итогам третьего квартала текущего финансового года (год завершится в конце марта) выросла в полтора раза по сравнению с показателем годичной давности, до 838,696 миллиарда иен (около 8 миллиардов долларов). Акции компании подорожали по итогам торгов на 1,7%.

"Они (рынки акция Японии — ред.) закрылись на положительной территории, поскольку инвесторы продолжали покупать акции компаний с высокой прибылью во главе с Toyota", — сказал агентству Франс Пресс старший технический аналитик Daiwa Securities Эйдзи Кинути (Eiji Kinouchi).