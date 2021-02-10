МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно растут на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в Германии в январе ожидаемо составила 1%

По состоянию на 11.26 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,28% — до 6549,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 5698,42 пункта, немецкий DAX — опускался на символические 0,07%, до 14002 пунктов.

В центре внимания рынков по-прежнему сезон квартальных финансовых отчетностей крупных компаний. Так, бумаги крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG растут в цене на 6% на фоне прогноза компании по продажам. Компания в текущем фингоду ожидает роста продаж на 7-9%, хотя они и будут ниже докризисного уровня.

Акции французской Societe Generale дорожают на 0,6%. Банковская группа в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 28% — до 470 миллионов евро, прибыль от банковской деятельности — на 6%, до 5,838 миллиарда евро.

Акции датского морского контейнерного перевозчика A.P. Moller-Maersk снижаются в цене на 8%. Хотя компания сообщила о чистой прибыли в 1,3 миллиарда долларов против убытка в 72 миллиона долларов годом ранее, показатель оказался хуже прогнозов аналитиков в 1,39 миллиарда долларов. Компания также отметила, что скачок спроса привел к проблемам в цепочках поставок и нехватке оборудования. Чистая прибыль Societe Generale в России упала почти в два раза

Тем временем пивоваренный концерн Heineken объявил, что в рамках реструктуризации сократит примерно 8 тысяч сотрудников, а общие затраты, связанные с реструктуризацией, составят 420 миллионов евро. Бумаги компании дешевеют на 1,5%.

Рынки также оценивают статистику по региону. Потребительские цены в Германии в январе, по окончательной оценке, выросли на 1% в годовом выражении после дефляции в 0,3% в декабре. В месячном выражении цены ускорили рост до 0,8% с 0,5% в декабре, как и ожидалось.