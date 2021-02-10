МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Московская биржа ожидает, что наступивший год станет прорывным по части первичных размещений акций (IPO) на российском рынке, заявил директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин. Мосбиржа опубликовала график торгов в праздники

"Мы живем в беспрецедентных условиях низких ставок. Сейчас открыто огромное окно возможностей для всех, кто хочет размещать акционерный капитал. Мы видим, как проходят глобальные IPO, и безусловно, спрос крайне большой. Поэтому мы ожидаем, что и российские и глобальные компании продолжат этот тренд на IPO", — сказал он, выступая на онлайн-конференции "Финансовый рынок – 2021. Вызовы и перспективы".

"Мы ожидаем существенного количества сделок в этом году. Ряд сделок уже готовятся. Этот год, я думаю, в части первичных сделок будет прорывной, и российские инвесторы получат намного больше возможностей для диверсификации портфеля", — добавил Блохин.

Ряд российских компаний ранее заявлял о возможности проведения первичных размещений акций.

В прошлом году акции на Московской бирже разместили "Совкомфлот", девелоперская группа компаний "Самолет", а российский маркетплейс Ozon провел IPO одновременно в США на Nasdaq и Московской бирже.