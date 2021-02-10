МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в среду на ослаблении опасений за перспективы экономики, в ожидании данных по инфляции и на фоне корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов. Биржи США хотят оспорить новые требования к раскрытию информации

По состоянию на 13.25 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,27% — до 31362,5 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,44%, до 13740,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 3918,12 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на возобновление роста фондовых индексов США, которые росли беспрерывно с начала февраля, и только во вторник произошла частичная слабая коррекция.

Оптимизм инвесторов связан с ослаблением опасений относительно перспектив экономики. Так, инвесторы надеются, что пакет стимулов, предложенный президентом США Джо Байденом на сумму 1,9 триллиона долларов, поможет улучшить состояние американской экономики, а вакцинация — снизить смертность от COVID-19. Кроме того, трейдеры в среду ждут данных по годовой инфляции в США, которая, по прогнозам аналитиков, ускорилась до максимума с марта 2020 года в 1,5% с декабрьских 1,4%.

Как отмечают эксперты, настроения рынков также поддерживают квартальные финансовые результаты компаний, которые в целом оказались лучше ожиданий. "Пока оценки прибыли растут, рынки акций растут", — сказал газете Wall Street Journal управляющий директор Morgan Stanley Investment Management Эндрю Слиммон (Andrew Slimmon).

С оптимизмом инвесторы восприняли отчетность сервиса микроблогов Twitter, который сообщил о росте среднего числа монетизируемых ежедневных пользователей (mDAU) по итогам четвертого квартала на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 192 миллионов человек. Акции компании на предварительных торгах в США дорожают на 4,3%. В среду до открытия торгов отчитаются Coca-Cola и General Motors, в то время как Uber Technologies планирует опубликовать свои результаты после закрытия торгов.