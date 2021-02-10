МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в среду в целом стабилен против доллара и евро при внешнем умеренном позитиве.

Цена на нефть после вчерашней приостановки роста продолжает обновлять максимумы более чем за год – выше 61,5 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.13 мск снижается на 1 копейку, до 73,88 рубля, курс евро — повышается на 2 копейки, до 89,54 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ ОСТАТЬСЯ В ПЛЮСЕ

Российская валюта стабильна днем против доллара и евро на фоне сохранения умеренного внешнего позитива.

Мировые фондовые индексы и фьючерсы не демонстрируют единой динамики. Позже в среду трейдеры ждут данных о годовой инфляции в США, которая, по прогнозам аналитиков, ускорилась до максимума с марта в 1,5% с декабрьских 1,4%.

В то же время стоимость барреля сорта Brent в среду, после небольшой паузы накануне, продолжила обновлять максимумы более чем за год и прибавляет сейчас 0,5%, достигая 61,5 доллара за баррель.

Американский институт нефти (API) ранее сообщил, что согласно его оценкам, запасы этого сырья в стране на прошлой неделе упали на 3,5 миллиона баррелей. Минэнерго США в среду вечером представит свои оценки. Показатель может продемонстрировать снижение третью неделю подряд, при этом запасы в США уже опустились до мартовских уровней.

В итоге курсы доллара и евро к рублю почти не меняются. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,5 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Рублю удалось отбить у доллара отметку 74 рубля, но на этих уровнях ощущался значительный локальный спрос, удерживающий валюту РФ от больших завоеваний, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Отрицательной остается и чистая спекулятивная позиция по рублю, что косвенно может указывать на отсутствие консенсуса среди инвесторов по динамике курса. Разговоры ЕС о возможных санкциях вряд ли кого-то пугают, но о рисках напоминают, учитывая, что при (новом президенте США Джозефе — ред.) Байдене координация санкционной политики США и ЕС может усилиться. Технически курс доллара остается вблизи важных уровней вокруг 74 рублей, и при сохранении позитивных настроений он может вернуться в диапазон 72,50-73 рубля за доллар", — добавил он.

Впереди (в ближайшую пятницу) важное заседание ЦБ РФ, которое, как ожидается, прояснит позицию регулятора по поводу инфляции, рассуждает Олег Кочетков из "МТС банка".

"Рублёвые цены на нефть высокие, в какой-то мере это защищает локальные рынки от геополитических обострений. После достаточно резкого роста последних дней мы ожидаем стабилизацию курса сегодня в районе 73,50-74 рубля за доллар", — заключил он.