МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День основания государства — выходной на Токийской фондовой бирже    
  CNY Китай, Южная Корея — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах    
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac -4,5%  
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (январь) 65% 60%
11:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
12:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
13:00 EUR Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС    
15:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 779 тыс 757 тыс
19:00 USD США — Отчет ФРС о денежно-кредитной политике    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 05.02) 589,5 млрд долл (на 29.01)  
  RUB НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB НЛМК — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020) 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (4кв, фин) — див-д 2019 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) — див-д 2020
  RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB Интер РАО — финансовая отчетность по РСБУ за 2020    
  RUB ЛУКОЙЛ — СД (о совмещении членами Правления ПАО должностей в органах управления других организаций)    
  RUB Газпром нефть — СД (о стратегии развития и синхронизация планов ПАО по добыче и поставке углеводородов на перерабатывающие комплексы)    