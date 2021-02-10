МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День основания государства — выходной на Токийской фондовой бирже
|CNY
|Китай, Южная Корея — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах
|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac
|-4,5%
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (январь)
|65%
|60%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|12:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|13:00
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС
|15:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|779 тыс
|757 тыс
|19:00
|USD
|США — Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 05.02)
|589,5 млрд долл (на 29.01)
|RUB
|НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|НЛМК — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020)
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (4кв, фин) — див-д 2019
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) — див-д 2020
|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|Интер РАО — финансовая отчетность по РСБУ за 2020
|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (о совмещении членами Правления ПАО должностей в органах управления других организаций)
|RUB
|Газпром нефть — СД (о стратегии развития и синхронизация планов ПАО по добыче и поставке углеводородов на перерабатывающие комплексы)
https://1prime.ru/Financial_market/20210210/833015281.html