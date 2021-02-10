МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций большую часть дня умеренно снижается по индексу Мосбиржи, не находя сильных драйверов для значительных изменений, при этом индекс РТС поднимается на поддержке укрепляющегося рубля, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.32 мск снижается на 0,13%, до 3422,5 пункта, долларовый индекс РТС — растёт на 0,37%, до 1463,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускается при этом на 23 копейки, до 73,66 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 89,39 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,1%, до 61,3 доллара за баррель.

"Попытки роста ближе к историческим максимумам вновь наталкиваются на распродажи. И всё это происходит на фоне продолжающегося роста котировок нефти. Впрочем, если оценивать динамику внешних площадок, то в Европе и США рынки также склонны к консолидации", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения котировок сегодня – акции ПИКа (-2,57%), Московской биржи (-1,99%), "Магнита" (-1,91%), обыкновенные акции ТГК-2 (-1,82%), "Аэрофлота" (-1,71%), "Новатэка" (-1,45%), "Лукойла" (-1,39%), "Газпрома" (-1,22%) и акции "Русала" (-1,1%).

При этом депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", подскакивали в цене на 6,23%, обновив исторический максимум и подорожав до 3691 рубля, после решения международного провайдера MSCI включить их в индекс MSCI Russia. К текущему моменту депозитарные расписки TCS растут в цене на Московской бирже на 1,82%, до 3537,8 рубля.

Также в лидерах роста – акции Ozon (+4,77%), "М.Видео" (+4,34%), Petropavlovsk (+3,85%), "Эн+ груп" (+2,36%), бумаги "Россетей" (обыкновенные акции дорожают на 2,14%, префы – на 1,96%), акции "Детского мира" (+1,95%), "Яндекса" (+1,67%), "ВСМПО-Ависмы" (+1,17%).

ПРОГНОЗЫ

В первые минуты торгов отечественные индексы попытались синхронно расти, но к середине дня индекс Мосбиржи ушёл в минус, вспоминает Кочетков.

Российский рынок уже не находит в себе силы расти вслед за нефтью, которая способна уйти в коррекцию в любой момент, добавляет он.

Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс" со своей стороны ожидает, что индекс Мосбиржи удержится выше 3400 пунктов к закрытию дня.