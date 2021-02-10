МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду продолжают достигать исторических максимумов на фоне общерыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в США в январе сохранилась на уровне в 1,4%

По состоянию на 17.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,34%, до 31481,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,53%, до 14080,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,38%, до 3926,3 пункта.

На рынке продолжают преобладать оптимистичные настроения в отношении перспектив мировой экономики. Инвесторы надеются на то, что развертывание вакцинации поспособствует замедлению темпов заражения и снижению смертности. Стабилизация эпидемиологической ситуации также означает снятие ограничений, которые в значительной степени замедляют восстановление экономики.

Трейдеры также ожидают решения по пакету стимулирования экономики США. В конце прошлой недели палата представителей Конгресса вслед за сенатом одобрила соответствующий предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь ее можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса. Фьючерсы на фондовые индексы США растут на внутреннем оптимизме

"Похоже, что мы находимся в состоянии ожидания, поскольку рынки ждут прорыва в переговорах по стимулированию экономики", — отметил аналитик онлайн-компании IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.

Участники торгов также обратили внимание на макростатистику по стране. Так, потребительские цены в США в январе выросли на 1,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,3%. При этом аналитики ожидали инфляцию инфляцию в годовом исчислении на уровне 1,5%, в месячном — на уровне 0,3%.